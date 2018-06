Op enger Längt vun 350 Meter gëtt d'N2 tëscht dem Rondpoint Irgäertchen an Direktioun Sandweiler méi breet gemaach, dëst tëscht dem 15. Juni an dem 27. Juli.



Dofir muss eng vun den 2 Spuren, déi vu Sandweiler Richtung Rondpoint Schaffner féieren, op enger Längt vun 350 Meter gespaart ginn. Déi 2. Spur an d'Busspur bleiwe fir den Trafic op.



PDF: Plang vum Chantier

En anere Schantjen op der N2a tëscht dem Rondpoint Irgäertchen an dem Cents ass schonn den 11. Juni ugaangen, an dauert och bis de 27. Juli.



Artikel: Irgäertchen/Cents - Aarbechte ronderëm Rondpoint ugefaangen



Et muss een also Gedold matbréngen déi nächst Wochen, wëssentlech dass och ouni Schantjen schonn ëmmer vill Trafic am a ronderëm de Rondpoint Irgäertchen ass.



Pressecommuniqué



Fermeture sur 350 mètres d’une voie de la route nationale N2 en provenance du rond-point Robert Schaffner et en direction de Sandweiler (15.06-27.07.2018)