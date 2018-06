© ACL

Wéi et bei de leschte Walterminer schonn üblech war, huet sech den ACL mat engem Fuerderungskatalog un déi verschidde politesch Parteien adresséiert.Den Automobilclub ass der Meenung, datt d'Infrastrukturen am Land et den Ament net packe fir d'Fluxen vun de Leit opzefänken, déi ëmmer méi grouss ginn. D'Parteien sinn an deem Kontext opgeruff, sech par Rapport zu Sujete wéi dem Ausbau vu verschiddenen Autobunnstronçonen, Park&Riden a Contournementer ënnert anerem ze positionéieren.Op alle Fall misst d'Mobilitéit zu Lëtzebuerg verbessert ginn. Den Automobilclub fuerdert an deem Kontext, datt d'Konzepter wéi de Carsharing mat steierlechen Avantagen gefërdert ginn. Et misste Mobilitéitsmanager an de Betriber kommen a virun allem och méi fir d'Sécherheet op der Strooss gemaach ginn.