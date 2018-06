L’Administration des ponts et chaussées procède actuellement à des travaux de marquage relatifs à la mise en place d’un nouveau type de marquage, le «Marquage spécial pour motocyclistes». Ce marquage additionnel aide et guide les motocyclistes dans les virages, afin qu’ils gardent plus de distance par rapport à la ligne médiane et en conséquence à utiliser plus le milieu de leur voie, ce qui rend leur conduite moins dangereuse.



Pendant les travaux de marquage, qui ont commencé aujourd’hui et qui dureront jusqu’au mercredi 27 juin inclus, la route nationale N25 est barrée au trafic entre Wiltz et Kautenbach dans les deux sens, sauf pour les autobus de ligne. Une déviation est mise en place.