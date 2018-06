Auto: Am meeschte gelies

Kommen nei Kontrollstatiounen op Jonglënster an op de Fridhaff? D'Verhandlunge lafe mat de respektive Gemengen, mä nach ass näischt ganz fix decidéiert. Déi RTL-Informatioune krute mer vum Nohaltegkeetsministère confirméiert.

Déi staatlech SNCT, déi Gefierer kontrolléiert, wëll sech weider entwéckelen a sech och gutt opstellen an engem Ëmfeld, wou d'Konkurrenz wiisst. 450.000 technesch Kontrolle mécht eng SNCT all Joer, dat zu Sandweiler, Esch, Wëlwerwolz an zu Biissen.

D'SNCT huet jo net méi de Monopol, och aner Gesellschaften wéi Dekra beispillsweis däerfen haut Kontrollen hei am Land duerchféieren.