Zesumme mam TÜV Rheinland huet den Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services "ILNAS", deen dem Wirtschaftsministère ënnerstallt ass, 2 Autoen op hir Antikollisiounssystemer gepréift.





ILNAS Antikollisiounstest



Antikollisiounssystemer getest: Volvo an Tesla am Test (04.07.2018) Fir déi éischte Kéier iwwerhaapt huet den ILNAS en Test an der Automobilbranche duerchgefouert.

Ugetruede waren e Volvo S90 an en Tesla S, déi sollte beweisen, dass hiren Assistenzsystem automatesch virun engem Obstakel bremsen an nach virdrun hale bleiwe kann, dat bei enger Vitesse vu bis zu 60 Stonnekilometer.

Wou de Volvo allkéiers zouverlässeg noutgebremst huet a fréi genuch stoebleiwe konnt, huet den Tesla komplett versot. Säin Antikollisiounssystem huet net reagéiert oder vill ze spéit, den Auto huet den Testdummie entweder iwwerrannt, oder de Chauffeur huet missen am leschte Moment auswäichen.

Erkläre konnte sech d'Ingenieure vun TÜV Rheinland an ILNAS d'Testresultater zum aktuellen Zäitpunkt net, et géif een den Test eventuell mat engem aneren Auto widderhuelen a mam Konstrukteur schwätzen.



