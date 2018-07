Bannen zwee Joer soll d'Fusioun vun den 3 Garage realiséiert ginn. Bis dohi féieren déi responsabel vu bis elo d'Entreprise kollegial zesummen.Am Kapital vun der neier Firma wäert d'Famill Rodenbourg net méi vertruede sinn.CAR Avenue ass zu Lëtzebuerg mat de Marken Nissan, Infiniti an Toyata (By Lentz) vertrueden.Garage Etoile steet fir Citroën an DS Automobiles, de Garage Rodenbourg fir Peugeot.200 Mataarbechter si vun der Fusioun betraff, deenen hir Zukunft soll duerch d'Zesummeleeë vun den Aktivitéite laangfristeg geséchert ginn.

Communiqué vum 6. Juli op Däitsch

Garage Rodenbourg (Peugeot), Etoile Garage (Citroën, DS Automobiles) und der Multikonzessionär Car Avenue gehen in Luxemburg gemeinsame Wege. Die drei Unternehmen haben kürzlich ein weitreichendes Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Innerhalb von zwei Jahren werden die Unternehmen zusammenwachsen. Gemeinsam soll denn auch das Projekt eines neuen Automobilzentrums in der Leudelinger Industrie- und Gewerbezone verwirklicht werden. Von dem Gemeinschaftsprojekt sind rund 200 Mitarbeiter betroffen, deren Arbeitsplätze nachhaltig abgesichert werden. Die Direktion wird in der zweijährigen Übergangsphase kollegial von den Verantwortlichen der drei Unternehmen geführt.Das Gemeinschaftsprojekt baut auf der soliden Grundlage erfolgreicher Familienunternehmen auf, die sich in Luxemburg beziehungsweise in den Nachbarregionen zu festen Größe in der Automobilbranche entwickelt haben und zu den wirtschaftlich relevanten Akteuren des Sektors zählen."Wir sind froh einen Partner gefunden zu haben, der auf Familientradition und Werte setzt, die unsere Kunden seit Jahrzehnten schätzen. Das Projekt ist ein Mehrwert für Luxemburg als Standort", so Frank und Pierre Rodenbourg von Garage Rodenbourg. Die Familie Rodenbourg wird künftig nicht mehr im Kapital der neuen Firma präsent sein.Für Michel Braquet, Geschäftsführer von Etoile Garage ist dieser Schritt eine absolut zukunftsweisende Entscheidung. "Der neue Standort in Leudelingen wird ein deutlicher Mehrwert für die Kundschaft bedeuten. Das ist es, was wir wollen", unterstreicht Michel Braquet."Die Partnerschaft hat ein solides Fundament. Mit Etoile Garage und Garage Rodenbourg verbinden uns gemeinsame Werte. Dieser Schritt passt auch in unsere Strategie in Luxemburg und zu der traditionsreichen Partnerschaft von 82 Jahren mit der PSA-Gruppe. Wir wollen weiterhin in Luxemburg investieren, dies an der Seite anerkannter lokaler Partner", so der Generaldirektor für die Aktivitäten von CAR Avenue in Belgien und Luxemburg (Belux), Benjamin Bauquin."Unser Ziel ist es, lokales Fachwissen des Marktes und unser Potenzial bei der Vermarktung der PSA-Produkte zu vereinen. Die neuen Modelle von Peugeot, Citroën und DS passen zur Nachfrage der luxemburgischen Kundschaft. Nun ist es an uns, Marktanteile zu gewinnen. Darauf stellen wir unsere Mannschaften ein", so Benjamin Bauquin weiter.Die Geschichte vonist im Grunde die Geschichte der Familie Bailly, die 1936 ihre erste Peugeot-Konzession in Metz eröffnete. Das fast 100 jahre alte Familienunternehmen ist in Frankreich („Grand Est") sowie in Belgien (Wallonien) und im Großherzogtum Luxemburg aktiv. Insgesamt zählt CAR Avenue 65 Konzessionen und über 1650 Mitarbeiter. Es kommerzialisiert 50000 Autos pro Jahr in der Großregion. Dies mit einem Umsatz von über einer Milliarde Euro. In Luxemburg ist CAR Avenue mit den Marken Nissan, Infiniti und Toyata (By Lentz) vertreten.Der Nameist eng mit der Entwicklung Luxemburgs verknüpft. Seinen Ursprung hat die Firma 1946. Damals ließen sich die Gebrüder Peusch am hauptstädtischen Boulevard Royal nieder. Dies mit einer Citroën-Konzession. 1948 wurde an der Place de l'Etoile die Etoile Garge eröffnet, die das Stadtbild Jahrzehnte lang prägte, bis der Hauptsitz des Unternehmens 1989 ins Gewerbegebiet Cloche d'Or verlegt wurde.Der Nameist aus der luxemburgischen Automobilbranche kaum wegzudenken. Die 85 Jahre des Unternehmens feierte man im Juni 2015. Die Geschichte begann 1930 in Eich mit einer Konzession der amerikanischen Marke Graham Paige. 1931 dann, wurde Rodenbourg Konzessionär von Peugeot. Eine besonders Wichtige Etappe war 1975 die Eröffnung des neuen Showrooms und der modernen Garage in Strassen an der Route d'Arlon. Wer Rodenbourg sagt denkt in Luxemburg ganz natürlich an Peugeot.

Communiqué vum 6. Juli op Franséisch

Garage Rodenbourg (Peugeot), Etoile Garage (Citroën, DS Automobiles) et le multiconcessionnaire CAR Avenue vont faire route commune au Luxembourg. Les trois entreprises familiales viennent en effet de signer un accord de partenariat et elles vont progressivement s'associer au cours des deux années à venir. Dans ce contexte, il est prévu d'installer un nouveau centre automobile dans la zone industrielle et commerciale de Leudelange. La nouvelle proximité des points de vente des marques Citroën, DS et Peugeot, correspond d'ailleurs à la stratégie du groupe PSA pour les années à venir. Ce projet commun d'envergure concerne quelque deux cents collaborateurs, dont les emplois seront pérennisés à long terme. Pendant la période transitoire de deux ans, la direction sera assurée collégialement par les responsables des trois entreprises.Ce projet commun a de solides bases. C'est une collaboration d'entreprises familiales, qui sont des références du secteur automobile, tant au Luxembourg que dans la Grande Région.« Nous nous réjouissons d'avoir trouvé des partenaires qui misent sur la tradition familiale et sur des valeurs que nos clients apprécient depuis des décennies », déclarent Frank et Pierre Rodenbourg du Garage Rodenbourg. « Le projet est une plus-value pour le secteur luxembourgeois de l'automobile. » Notons que la famille Rodenbourg ne sera plus présente au capital de la nouvelle société issue du regroupement.Michel Braquet, Responsable d'Etoile Garage, considère cette étape comme une décision tout à fait portée sur l'avenir. « Le nouvel emplacement à Leudelange sera une plusvalue évidente pour notre clientèle », souligne-t-il. « Voilà ce que nous voulons. »« Cette collaboration fondée sur des valeurs communes avec Etoile Garage et Garage Rodenbourg, s'inscrit dans la continuité de notre implantation au Grand-Duché et sur notre partenariat historique de 82 ans avec le groupe PSA. Il pérennise notre volonté de continuer à nous impliquer davantage au Luxembourg au côté d'acteurs locaux reconnus», précise Stéphane Bailly, Président de CAR Avenue.« Notre objectif est de combiner notre connaissance du marché local et notre culture de la performance afin d'exploiter le fort potentiel des marques du groupe PSA. La montée en gamme des nouveaux modèles Peugeot, Citroën et DS correspond plus que jamais aux attentes des clients du Grand-Duché. À nous de concrétiser cela en termes de parts de marché. C'est ce à quoi nous allons nous atteler avec nos équipes », souligne Benjamin Bauquin, Directeur Général de CAR Avenue pour le Belux.L'histoire deest celle de la famille Bailly, qui a ouvert sa première concession Peugeot à Metz, en 1936. Cette entreprise familiale, bientôt centenaire, établie au Luxembourg mène des activités en France (dans le Grand Est), en Belgique (en Wallonie) ainsi qu'au Grand-Duché de Luxembourg. Au total, CAR Avenue compte 65 concessions, 1.650 collaborateurs et commercialise 50.000 véhicules par an sur la Grande Région, pour un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros. Au Luxembourg, CAR Avenue est représentée avec les marques Nissan, Infiniti et Toyota ( By Lentz).Le nomest étroitement lié à l'essor du Luxembourg. La société a été fondée en 1946, quand les frères Peusch ont établi une concession Citroën boulevard Royal, dans la capitale. En 1948, les installations d'Etoile Garage ont été inaugurées place de l'Etoile, où elles ont marqué la silhouette de la ville pendant des décennies, jusqu'à ce que le siège principal de la société soit déplacé dans la zone d'activité de Cloche d'Or, en 1989.Le nomparaît indissociable du secteur automobile luxembourgeois. L'entreprise a fêté ses 85 ans en juin 2015. Son histoire a commencé à Eich en 1930, avec une concession de la marque américaine Graham Paige. Un an plus tard, en 1931, Rodenbourg devient concessionnaire Peugeot. En 1975, l'entreprise a franchi une étape importante avec l'ouverture d'un nouvel espace d'exposition et d'un garage moderne, route d'Arlon, à Strassen. Au Luxembourg, Rodenbourg, rime avec la marque Peugeot.