© RTL Archivbild

Si verbënnt zënter bal 4 Joerzéngten d'Nordstad mat der Nordspëtzt vum Land, déi sougenannt Dräibunn. A bal genee sou laang steet d'N7 schonn zolidd an der Kritik.



D'Politik reagéiert: De ronn 35 km laangen Tronçon soll méi sécher gemaach ginn, ënner anerem gi Leitplanken installéiert an d'Limitt vun 110km/h verschwënnt. Zwou Uertschafte sollen iwwerdeems entlaascht ginn.



D'Dierfer Hengescht an Housen si gemengt, alt 15.000 Autoen den Dag fueren de Leit do laanscht d'Hausdier. Op béide Plaze si Contournementer geplangt. Fir deen zu Housen läit de Projet fäerdeg um Dësch. E Méindeg goufen, a Präsenz vum Nohaltegkeetsminister François Bausch, d'Bierger informéiert.



Allgemeng bleift et op der N7 beim „2+1-System“, d'Strooss gëtt awer ronn 4 an en hallwe Meter méi breet gemaach an dat erméiglecht et fir Leitplanken an d'Mëtt ze installéieren, erkläert de Marc Ries vu Ponts et Chaussées. Sou soll d'Gefor vu Frontalkollisiounen manner grouss sinn.



Et gouf sech fir eng Duebel-Leitplank am Stol decidéiert, dës soll de bescht méigleche Schutz fir Autoe bidden. Da komme Pannespuren, sougenannten Bandes dérasées, wou en Auto am Fall vun engem Accident kann driwwer fueren. Op déi aner Säit kënnt zousätzlech eng Bande d'arrêt d'urgence.



Dës Pannespure kéinten dann och vun Traktere genotzt ginn, fir datt Autoe kënnen iwwerhuelen. De Minister Bausch krut d'Bierger vun Housen awer net sou richteg dervunner iwwerzeegt, datt dat wäert funktionéieren.





De François Bausch



D'Echangeure solle securiséiert ginn. D'Vitesse soll uniformiséiert ginn. Ënner anerem sollen déi Plazen eliminéiert ginn, wou 70 erlaabt ass. Do sollen denivelléiert Kräizunge gebaut ginn, sou de Marc Ries.Trotz Sécherheetsmesure wéi Leitplanken, dierften d'110 Kilometer an der Stonn geschwë Geschicht sinn an et wäert just nach 90 erlaabt sinn op der Dräibunn.Fir d'Reamenagementsaarbechten op der N7 hëlt de Staat knapp 230 Milliounen Euro an de Grapp, d'Contournementer Housen an Hengescht mat abegraff.