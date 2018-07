© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

An deenen 30 Joer goufen zwar wesentlech Fortschrëtter gemaach, ma et géif nach ëmmer vill Loft no uewen, erkläert de President Roland Schreiner. An de leschte Jore wier vill ze vill an de Stroossebau investéiert ginn an den Individualverkéier ass ënnerstëtzt ginn. Dogéint wier den ëffentlechen Transport éischter méi "stiefmütterlech" behandelt ginn.

Virun allem géif et vill ze laang daueren, bis Infrastrukturprojeten am Transportberäich accordéiert an ëmgesat géifen. De Minister hätt elo d'Iddi vun engem séieren Tram lancéiert vu Lëtzebuerg op Esch, deen 2035 soll realiséiert sinn, haut wiere mer 2018. Dat ass a 17 Joer, sou de Roland Schreiner. Do huet een d'Gefill, datt all déi Mesuren dem verkéierspolitesche Wuesstem net gerecht ginn.

Donieft misst ee grad fir den Transport vun de ronn 200.000 Frontalieren, déi all Dag op Lëtzebuerg schaffe kommen, och iwwert d'Grenze vum Land erauskucken, wann een e Mobilitéitskonzept ausschafft.