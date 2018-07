De Konzern hat iwwert de Weekend iwwerraschend en neie Chef ernannt, nodeems de Marchionne schwéier krank wier. De Mike Manley, bis elo Haaptmann vu Jeep, gouf un d'Spëtzt vu Fiat-Chrysler nominéiert. D'Presidence vu Ferrari geet un e Vertrieder vun der Famill Agnelli, den John Elkann.De Sergio Marchionne gouf Enn Juni zu Zürich an der Schwäiz an e Spidol ageliwwert, wéinst enger simpeler Réckenoperatioun. No der Operatioun goufen et awer Komplikatiounen, déi Mëtt Juli ëmmer méi schlëmm goufen. Elo koum dann d'Nouvelle, dass de Marchionne am Alter vu 66 Joer gestuerwen ass.