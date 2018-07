X

© Philippe Jenn

30 Päerd sinn an dësem Gefier. An et ass e Bensinner. Fir en Trakter éischter méi seelen.Eng 160 al Gefierer konnt ee bestaunen. Kënnt de Gros och aus Lëtzebuerg, sou ass d'Groussregioun awer och gutt vertrueden. Virun allem vill Oldtimer koumen aus Frankräich.Nieft der Minièresbunn ass och den Train 1900 tëscht Péiteng an dem Fond-de-Gras hin an hier gefuer. D'Visiteuren, déi op de Site komm sinn, goufen mat dëser aler Damp-Lokomotiv transportéiert. Déi Benevole, déi hei am Asaz sinn, koschtere gären un ale Geschir.Iwwregens: um Site war kee Won no 1970 ausgestallt.