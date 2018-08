A ville Stied ass et nämlech verbueden, mam Auto an den Zentrum ze fueren.



Däitschland

A bal ganz Europa ginn et entretemps där Ëmweltzonen, wou entweder iwwerhaapt keng Autoen oder nëmme verschidden Autoen fueren dierfen. An Däitschland zum Beispill riichten ëmmer méi Stied där Zonen an. Dozou gehéieren ënnert anerem Berlin, Hamburg, Köln an Oochen.

Wien do well erafueren, brauch eng sougenannt Ëmweltplakett oder Vignette. Wien dann ouni esou eng Vignette an d’Stad erafiert, riskéiert e Protokoll vun 80 Euro. Kafe kann een déi Vignette och beim Lëtzebuerger Automobilsclub.



Belsch

An der Belsch ginn et bis elo just zwou Stied, Antwerpen a Bréissel, mat enger Ëmweltzon. Autoen, déi am Ausland immatrikuléiert sinn, musse sech online registréieren, fir dierfen do eranzefueren.



Frankräich

A Frankräich gëtt et a ville Stied Ëmweltzonen, wou nëmme verschidden Autoen dierfe fueren, déi bestëmmte Critèren erfëllen. Dofir muss all Auto eng vu 6 verschiddene Vignetten hunn. Déi kënnen online bestallt an heemgeschéckt ginn.

Zousätzlech kënne kuerzfristeg "Loftschutzzonen" ausgeruff ginn, wann d'Loftverschmotzung besonnesch héich ass. Dës temporär Schutzzone sinn net ausgeschëldert a ginn an der Reegel den Dag virdrun annoncéiert.



Italien

An Italien sinn a ville Stied déi historesch Zentre fir de Verkéier gespaart. Dat gëllt zum Beispill fir Roum, Florenz, Mailand a Pisa.



Spuenien

A Spuenien gëtt ënnert anerem zu Barcelona an zu Madrid probéiert, géint d’Loftverschmotzung unzegoen. Zu Barcelona gëtt et dowéinst eng temporär Ëmweltzon, déi bei besonnesch héijer Loftverschmotzung ausgeruff gëtt.

Och zu Madrid soll den Trafic am Stadskär reduzéiert ginn. Den Ament ginn et véier Zonen, wou keng Autoen dierfe fueren.



Holland

An Holland ginn et nëmmen zwou Stied – Utrecht a Rotterdam – mat Ëmweltzonen, wou keng Dieselautoen dierfen erafueren, 2001 fir d'éischt ugemellt goufen. Fir Rotterdam kann een awer en Dagespass kafen.



Groussbritannien

A Groussbritannien gëtt et just eng Ëmweltzon, déi och Autofuerer betrëfft. Fir zu London an den Zentrum eranzefueren, muss een eng “Congestion Charge” bezuelen.



Portugal

Zu Lissabon a Portugal däerfen dagsiwwer an ënnert der Woch keng Autoen, déi virum Januar 2000 ugemellt goufen, an de Stadskär.



Griichenland

Zu Athen a Griichenland gëtt et eng Ëmweltzon am Stadszentrum, ma dovu si just Autoe mat griicheschem Nummereschëld betraff.



Norwegen

Zu Oslo a Norwegen gëtt de Montant vum Peage un d’Ëmweltdonnéeë vum Auto ugepasst.

Ëmmer méi Stied an Europa probéieren deemno duerch Fuerverbueter, fir méi Liewensqualitéit ze suergen.