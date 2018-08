Ween de Weekend net onbedéngt an d'Vakanz fuere muss, dee waart léiwer nach bis Mëtt der Woch. An Europa annoncéiert sech alt nees e schwaarze Stau-Weekend





Vakanzentrafic op den Autobunnen / Rep. Stephane Gitt



D'Autoritéiten a Frankräich rechne mam zweet schlëmmsten Dag vum Joer wat den Trafic ubelaangt. Ënner anerem op den Autobunnen Direktioun Midi brauch een um Samschdeg vill Gedold, dorënner d’A6 an d’A7, awer och tëscht der franséisch-spuenescher a franséisch-italienescher Grenz. Bison futé geet virun allem dagsiwwer vu vill Verkéier aus, nuets misst et besser rullen.

Och an Däitschland warnt den ADAC viru laange Stauen. Am Saarland an a Rheinland-Pfalz ass d'Summervakanz geschwënn eriwwer, am Süden huet se dogéint grad eréischt ugefaangen. Esou muss ee sech dann och Richtung Schwäiz an Éisträich op vill Verkéier astellen, virun allem am Raum Stuttgart a München.

An Éisträich muss ee laang waarden, fir iwwert de Brenner Richtung Italien, awer och an der Schwäiz op der A2 fir iwwert de Gotthard ze fueren.

Ween et op déi belsch Côte zitt, dee brauch wéi ëmmer Gedold ronderëm Bréissel, awer weider an Direktioun Bruges kéint et och méi lues viru goen.

Ma ween net onbedéngt dëse Weekend fortfuere muss, deem sief geroden, säin Depart op dënschdes oder mëttwochs ze leeën. Mëtt der Woch misst nämlech mat manner Trafic ze rechne sinn.