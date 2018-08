Et ass den Ament just en Test: Den Tempolimitt op verschidden éisträicheschen Autobunne gouf op 140km/h eropgesat. D'Reaktiounen op dës Mesure si gemëscht.

Auto: Am meeschte gelies

© RTL Archivbild

Mam Erhéije vum Tempolimitt soll de Verkéier méi fléissend ginn, fir dass d'Chauffere méi séier op hirer Destinatioun ukommen. Wat hält d' Sécurité Routière vu Lëtzebuerg dovunner? D'Dana Conrardy vun RTL Radio Lëtzebuerg huet nogefrot.





Keng erhéijte Vitesslimitatioun hei am Land / Dana Conrardy



Et ass eng Decisioun vum éisträichesch Verkéiersminister Norbert Hofer. Den 1. August ass de Projet, mat 140 km/h op der Autobunn kënnen ze fueren, a Kraaft getrueden. Ob d'Erhéije vum Tempolimitt wierklech eng gutt Léisung ass, fir dass de Verkéier besser rullt, hannerfreet de Paul Hammelmann, President vun der Sécurité Routière. Fir hien ass dës Mesure "eng grenzenlos Dommheet". D'Decisioun vum éisträichesche Verkéiersminister wier pure Populismus.

Decisioun fir d'Vitess op 140 km/h eropzesetzen, wier ee falscht Signal an eng Kontradiktioun, mengt de Paul Hammelmann. A ganz Europa géif ëmmerhi versicht ginn, d'Zuel vun den Doudesaffer ze reduzéieren. Mat kenger Regierung hätt ee bis ewell esou Gespréicher geféiert, fir d'Vitess kënne an d'Luucht ze setzen. Mer maachen alles, fir 0 Doudeger op der Strooss ze kréien an esou eng Decisioun gëtt zu Lëtzebuerg net geholl.

Zu Lëtzebuerg hu Sondage gewisen, dass eng Majoritéit vun 80% mat de Vitesslimitatiounen, wéi zum Beispill 130 km/h op der Autobunn, averstanen ass, wéi och, datt dës Vitesslimitatiounen duerch Radare kontrolléiert ginn. Dat ass och an anere europäesche Länner de Fall. A Schweden zum Beispill sinn d'Leit zefridde mat der Vitesslimitatioun vu 70 km/h op den Landstroossen, well d'Majoritéit vun de Schweden d'Tempolimitte respektéieren, sinn automatesch manner aktiv Radaren an deem Land, seet den Paul Hammelmann. Dofir wäert sech d'Fro, fir d'Vitesslimitatioun ze hiewen fir d'Sécurité Routière och net stellen.