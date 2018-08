"Wäintuten" an "Etylobornen" solle Liewe retten (09.08.2018) D'Sécurité routière warnt virun de Gefore vum Alkohol um Steier. Dëse wier zejoert responsabel fir 17% vun den déidlechen Accidenter gewiescht.

"Wäintut": Rep. Jean-Marc Sturm



Gutt 60 där Apparater gëtt et schonn am Land. "De Restaurateur kann, wann e wëll, esou een Apparat bestellen, deen ass fix un der Mauer ugemaach", seet de Paul Hammelmann, President vun der Sécurité routière. Do kéint de Clinet sech dann - zum Beispill mat engem Euro - selwer testen.Sou en Apparat kascht de Wiert oder Restaurateur 60€ de Mount. Vun der Horesca hätt dat Ganzt de Support, seet de President Alain Rix. Als Client wéisst een op d'mannst doduerch, wou een dru wier ... Also wier et eng gutt Saach, déi een ënnerstëtze géif.D'Horesca hätt staark ënnert der TVA-Erhéijung um Alkohol an ënner der 0,5-Promille-Grenz gelidden, heescht et vun de Responsabelen. Vill Cliente wiere veronséchert a géingen zécken.De Generalsekretär François Koepp gesäit d'Etylobornen och als Chance, fir dem Client d'Sécherheet ze ginn, datt e vläicht net ze vill intus huet. Dacks géif een ze séier ofgestempelt ginn an et wier een deemno wéi och onnéideg veronséchert.Den "Winebag" dann ass eng Aktioun, déi et scho gouf an déi elo relancéiert gëtt. Hei geet et ëm eng Tut fir de Wäin, déi de Restaurateur deene Cliente ka mat heem ginn, déi d'Fläsch Wäin net wëllen oder kënnen eidel drénken.Dat Ganzt kascht de Restaurateur 1 Euro pro Tut, fir de Client ass den "Winebag" gratis.