© AFP

Am considering taking Tesla private at 0. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

No dëser Ausso vum Elon Musk ass d'Aktie vun Tesla op der Bourse an d'Luucht geschoss. Elo ginn et éischt Plainte vun Investisseuren, déi mam Verloscht vun der Aktie gerechent haten.Si werfen dem Musk vir, datt dësen duerch den Tweet kuerz viru Schluss vum Dag op der Bourse, de Präis vun der Aktie kënschtlech an d'Luucht gedriwwen huet an esou all déi Leit, déi mat engem Verloscht gerechent hunn, geschiedegt huet. Déi Persounen haten op sougenannt "Leerverkäufe" spekuléiert, wou ee Suen op der Bourse ka maachen, wann Aktie falen.A sengem Tweet hat de Musk erkläert, datt een Tesla vun der Bourse géif huelen, d'Finanzéierung fir dëse Schratt wier geséchert. Wéi US-Medie mellen, géif sech Opsicht vun der amerikanescher Bourse elo mam Fall beschäftegen. Si préiwen, ob dem Musk seng Aussoe stëmmen an ob esou eng Ausso dierft iwwer Twitter gemaach ginn, oder ob si iwwert en anere Wee hätt misste public gemaach ginn.