An den Tunnelle ginn ënnert anerem d'Sécherheetsmoossnamen an d'Equipementer vum CITA, dem Contrôle et information du trafic sur les autoroutes, kontrolléiert an d'Mauere gi gebotzt.D'Aarbechte sinn an de meeschte Fäll an der Nuecht an an all Tunnel gëtt e puer Deeg geschafft. Enn Oktober, esou gëtt geschat, misst ee mat all Tunnel fäerdeg sinn.D'Datumer vun de verschiddenen Tunnelle fënnt een op www.cita.lu.

Communiqué: Administration des ponts et chaussées

Ventilation;

Détection incendie;

CO / opacité;

Extincteur mousse;

Niche SOS;

Anémomètres;

Éclairage tunnel, de balisage, de guidage, des galeries, de secours;

Sonorisation;

Retransmission radio;

Bornes d’appel d’urgence;

Vidéo surveillance;

Détection automatique d’incident ou de fumée;

Comptage;

Informatique, téléphone, réseaux;

Signalisations dynamique, verticale et horizontale;

Bouches d’incendie;

Chaussée;

Génie civil;

Transformateurs et groupes électrogènes;

Groupes hydrophores;

Pompes;

Surpresseur des galeries;

Bassins de rétention, déshuileurs, débourbeurs.

Tunnels Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Merl, Pétange-Eglise, Biff, Accès Secondaire, Micheville, Aessen, Ehlerange, Foetz, Frisange, Mondorf et Markusberg.