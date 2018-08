horrific crash sent two riders cartwheeling through the air in ukraine

An der Ukrain, méi genee zu Vynohradiv, huet en Auto ee Moto mat zwee Männer ze pake kritt, déi nawell de spektakuläre Salto iwwert den Auto iwwerlieft hunn an dobäi - wéi et schéngt - net eescht blesséiert gi sinn.Et gesäit een, dass déi zwee Männer nëmme liicht bekleet sinn. Do denkt een, dass déi nawell eng méi mussen erwëscht hunn. Esou ass et awer net. Ee vun hinne steet direkt op a mécht net den Androck, wéi wann hie sech wéigedoen hätt. Deen anere bleift awer nieft dem Moto um Buedem sëtzen ...Bei all den Accidenter, déi ee gesäit, kann ee vun dësem awer behaapten, dass di zwee immens Chance haten.Mä net all Accident huet esou e "glécklecht" Enn. Vu villen héiert een iwwert schwéier Blesséierter oder souguer, dass d'Leit net iwwerlieft hunn. Hautdesdaags ginn esou Accidenter ëmmer méi dacks gefilmt. Dëst geschitt doduerch, dass einfach vill méi Kameraen opgehaange ginn, och an Autoe ginn der installéiert, déi sougenannten "Dashcams".Dësen hei war vun Iwwerwaachungskamerae gefilmt ginn.De Video ass de 15. August op Youtube eropgeluede ginn.