Tëscht Januar a Juni sinn op den däitsche Stroossen 1'474 Leit bei Accidenter ëm d'Liewe komm. Dat waren der 51 manner wéi an der selwechter Period 2017.

Och d'Zuel vun de Blesséierten ass ëm 0,2 Prozent erofgaangen op 185'200 Persounen.D'Police huet och manner Accidenter an den éischte 6 Méint vum Joer notéiert. D'Zuel ass op 1,28 Milliounen erofgaangen. Bei 1,14 Milliounen Accidenter ass et beim Materialschued bliwwen (minus 0,3%), bei ronn 144'300 Accidenter goufe Mënsche blesséiert.Am meeschten Doudeger op 1 Millioun Awunner gouf et a Sachsen-Anhalt (29). Hannendru komme Mecklenburg-Vorpommern mat 28 a Brandenburg mat 26 Doudeger op 1 Millioun Awunner.