Aktuell Gefierer vun de Modeller Tiguan an Touran mussen zeréck an d'Garagen. Bei der Beliichtung am Panorama-Dag kann et zu engem Kuerze kommen.

Et kéint Fiichtegkeet an d'Luucht beim Panoramadag geroden, wat dann zu engem Kuerze féiere kéint. Am schlëmmste Fall kéint doduerch souguer e Feier entstoen. Weltwäit gi 700'000 Gefierer zeréck geruff. Eleng an Däitschland sinn 52'500 Autoe betraff (30'000 x Tiguan, 22'500 x Touran).En éischten Indice fir e Kuerze wier, wann d'Ambiancebeliichtung géif ausfalen. Deen Ament wier scho Fiichtegkeet am Steiermodul. Wa scho brong Flecken ze gesi sinn, soll een direkt an d'Garage fueren. Et ass déi nei Generatioun vun de Modeller Tiguan an Touran déi betraff ass. Concernéiert Besëtzer gi vum Concessionaire kontaktéiert.E Méindeg goufen och scho ronn 700'000 Autoe vumzeréckgeruff, dat allerdéngs wéinst enger illegaler Software fir d'Ofgaswäerter ze manipuléieren.