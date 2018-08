Eng Trottinette versicht, e Foussgänger um Trottoir z'iwwerhuelen, iwwerdeems en E-Bike säi Wee tëscht Strooss a Vëloswee fanne muss.



Dat Bild gesäit en och bei eis an der Stad ëmmer méi dacks. Ma wou dierf ee mat esou Gefierer iwwerhaapt fueren a wou net?



E-Bike an E-Trottinetten/Reportage Gaëlle Fichou







Et gëtt zwou Zorte vun E-Biken, engersäits de Pedelec 25, bei deem de Motor op 25 Stonnekilometer limitéiert ass. Genee Zuele gëtt et net, vu que datt déi net ugemellt musse sinn. Ma Estimatioune vum Nohaltegkeetsministère no sinn där 10 bis 15.000 ënnerwee. Si sinn dem Vëlo glächgestallt.







Déi zweet Zort nennt sech Speed Pedelec, hei hëlleft de Motor iwwert 25 Stonnekilometer raus. Déi si méi rare, där ginn et der tëscht 60 an 70 hei am Land. Dem Code de la Route no sinn déi enger Motocyclette gläichgestallt. Dat bedeit, datt en domadder net op Vëlosinfrastrukturen dierf fueren. Et muss ee se och zu Sandweiler immatrikuléiere loossen, en Motorradshelm undoen a eng Assurance hunn.



D’Reglementatioun fir eng elektresch Trottinette gesäit net vill anescht aus wéi bei engem Pedelec. Si dierfen do fueren, wou Vëloen erlaabt sinn. De Problem ass awer deen, datt elektresch Trottinetten dacks net genuch equipéiert ginn - dat heescht Luuchten, Bremsen, Réckstrahler - a sinn doduerch net konform mam Code de la Route.



Och interessant: Eng Trottinette ouni Motor gëtt als Spillsaach betruecht an dierf net um Trottoir benotzt ginn. Mat Ausnam vu Kanner am Grondschoul-Alter.



Alleguerten d’europäesch Länner wieren den Ament awer nach um struewelen, fir eng adequat Reglementatioun fir dës u sech praktesch nei Verkéiersmëttel auszeschaffen.Do wieren d’Geschäftsleit an der Pflicht, déi de Clienten d‘elektresch Verkéiersmëttel verkafen, fir si ze informéieren, wat en domat maachen dierf a wat net, sou de Ministère.



An Däitschland gëtt et esouguer eng Jurisprudenz, wou e Geriicht e Verkeefer vun engem elektresche Vëlo mat schëlleg un engem Accident gesprach huet, well en de Client net informéiert hat, datt dat hien e Speed Pedelec kaf hat, deen dem Code de la Route no guer kee Vëlo wier.