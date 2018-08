© Christophe Hochard

Déi nei Kontrollstatioun ass haaptsächlech fir d'Kontrolle vun den Autoe virgesinn. Mä och Camionnette wäerten hei kënne kontrolléiert ginn.Well Wëlwerwolz zougemaach gëtt, wär et wichteg, dëse Service den Awunner aus dem Norden weiderhi kënnen unzebidden.

Zënter Joerzéngte ginn zu Wëlwerwolz Lächer gepëtzt, d'Kontrollstatioun ass eigentlech net aus dem Kiischpelt ewechzedenken. Ma um Enn vum nächste Joer ginn d'Paarten zu Wëlwerwolz fir ëmmer zou, dat krut d'Wort der Deeg confirméiert.

D'SNCT plënnert op Maarnech, wéi d'SNCA et mécht, ass nach net ganz kloer.



D'Société nationale de contrôle technique ännert d'Strategie, et gi méi kleng Unitéite geschaten, déi méi no bei de Leit solle sinn.

Eng vun dësen entsteet also an der Industriezon zu Maarnech, direkt nieft der N7, en Acteur aus dem Pëtrolsberäich baut d'Gebailechkeeten a verlount se dann un d'SNCT. Viru puer Méint hätt een als Gemeng Bescheed gesot kritt, seet de Klierfer Buergermeeschter Emile Eicher. Camionen, awer virun allem Autoen, sollen zu Maarnech kontrolléiert ginn. Un de Stroosseninfrastrukture gi liicht Adaptatioune gemaach an et kommen Anti-Kaméidi-Mesuren, fir datt d'Noperen net ze vill gestéiert ginn.



Loftlinn ronn 9 km ewech vu Maarnech geet domat eng Ära op en Enn. Dees ass de Buergermeeschter aus dem Kiischpelt sech bewosst, den Yves Kaiser. Wou Negatives ass, ass awer och Positives. Zéngdausende Gefierer d'Joer sinn iwwer déi suboptimal Zoufaarts-Strossen, notamment vu Wolz oder Housen erbäi - duerch zeg Kéieren - an de Kiischpelt gefuer komm, fir do kontrolléiert ze ginn. Wat den Trafic ugeet, wäert et definitiv eng Entlaaschtung ginn. D'Gemeng hätt näischt géint en Immobilieprojet um Site, deen da fräi gëtt.



Nieft der SNCT ass jo och d'Société nationale de circulation automobile zu Wëlwerwolz präsent. Wat d'SNCA ugeet, weess de Gemengepapp just, datt och si de Site verléisst, wou et hei hi geet, ass bis ewell net gewosst.