Nohaltegkeetsministère 1.130 Elektro- an Hybridautoe goufe bis Juni 2018 schonn ugemellt

Am Verglach mat 2016 goufen et praktesch duebel souvill Umeldungen an den éischte 6 Méint vun dësem Joer.

Vum Jean-Marc Sturm (Radio), David Winter (RTL.lu)