De ganze Weekend iwwer kéint et zu gréissere Perturbatiounen am Autobunnsreseau kommen. Déi vill Retouren aus de Vakanze ass sécherlech ee vun de Grënn. Och d'Autobunnen A1 an A6 tëscht dem Zéissenger an dem Gaasperecher Kräiz si vun e Freideg den Owend bis e Sonndeg de Moien a béid Richtunge komplett zou. Dat wéinst dem drëtten Deel vun den Aarbechten un der Bréck a Richtung Gaasperech, déi den neie Stadion mat Zéisseng verbanne soll. Wéinst dëser Spär sinn eng ganz Partie Deviatioune virgesinn. De Steve Machado vum CITA erkläert:

"Mir hunn en internationalen Deviatiounsplang ausgeléist tëschent der Belsch a Frankräich, fir de Verkéier, dee vum Süden a Richtung Norde géing fueren, bzw. vum Norde Richtung Süden, dass dee méiglechst groussraimeg ëmgeleet gëtt, fir dass een net duerch Lëtzebuerg muss fueren an déi zweet Mesure ass op der A3 um Beetebuerger Kräiz, dass mer do de Verkéier aneschters opdeelen, direkt do op der Plaz, fir dass mer de Verkéier méiglechst geziilt op déi Autobunn schécken, wou se dann hifuere musse fir de genauen Zilort ze erreechen."



Um Beetebuerger Kräiz ass déi direkt Opfaart op d'A3 a Richtung Stad net méi méiglech. D'Automobilisten, déi aus Richtung Frankräich kommen, musse sech deemno virdrun decidéieren, ob se iwwert d'A13 an d'A4 an de westlechen Deel vum Land wëlle fueren oder ob se via d'A13 an d'A3 op d'Tréierer Autobunn wëllen. Mat där Mesure wéilt een d'Stauen op der Diddelenger Autobunn reduzéieren. Iwwerdeems appelléiert de CITA un d'Chaufferen, sech un d'Deviatiounen, déi ausgeschëldert sinn, ze halen an net dem Navigatiounssystem nozefueren.



De Weekend vum 14. September ass den Deel tëscht dem Zéissenger an dem Gaasperecher Kräiz nach eng leschte Kéier gespaart. Dat, fir de Chantier ze raumen.