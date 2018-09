Spéitstens nom Dieselskandal war kloer, dass aner, méi transparent a méi realistesch Prozedure gebraucht ginn, fir den CO2-Ausstouss vun Autoen ze testen. Dofir huet d'EU eng Direktiv ausgeschafft, déi de Memberstaate bis 2020 Zäit gëtt, fir den WLTP, den "worldwide harmonized light duty test procedure" eng nei standardiséierter Test-Prozedur, anzeféieren. An Däitschland ass dat vum 1. September un de Fall, sou dass doduerch och d'Autossteier fir all déi Autoen, déi nei kaaft ginn, eropgeet.

Lëtzebuerg léisst sech domat awer nach e bësse méi laang Zäit.

Am Grand-Duché soll d'WLTP-Prozedur nämlech eréischt vum 1. Januar 2020 u gräifen. D'Regierung steet natierlech virun de Walen, deemno kee gudden Zäitpunkt fir grad elo iwwer eng méi héich Autossteier ze schwätzen.

Ma firwat eréischt 2020? Aus zwee Grënn, erkläert den Nohaltegkeet- an Transportminister François Bausch. Éischtens wär dann d'Berechnung vun der Besteierung méi einfach, well et dann op en neit Joer, 2020, géing berechent ginn. An zweetens wär dat och fir d'Garagiste méi einfach, déi dann am Virfeld vum Autosfestival eng grouss Opklärungscampagne kéinte maachen.





Keng Virwëtz-Tut

De Consommateur soll keng Virwëtz-Tut kréien a genee wëssen, wourop hie sech aléisst. A ganz wichteg, och net bestrooft ginn.

„Et brauch kee sech Suergen ze maachen. Jiddereen, deen haut een Auto huet oder nach ee keeft bis den 31. Dezember 2019, fir deen ännert näischt“, sou de François Bausch. Et géing näischt réckwierkend verännert ginn. D'WLTP-Prozedur gëllt also just fir nei Autoen, déi vum 1. Januar 2020 u kaf ginn.

Wat awer e Fakt ass: wann een dee selwechten Auto am Dezember 2019 oder nom Stéchdatum am Januar 2020 keeft, da bezilt ee fir béid eng ënnerschiddlech Autossteier. Ebe well déi nei WLTP-Prozedur, fir den CO2 ze moossen, méi exakt ass.



Dat wierkt sech duerno och op d'Autossteier aus, déi an de meeschte Länner ënner anerem och mam CO2 Ausstouss gerechent gëtt.

De grénge Minister François Bausch mengt awer, dass den Co2, dee vun den Autoen ausgestouss gëtt, bis dohinner souwisou erofgeet, well d'Autosconstructeuren ënner Drock stinn, fir Gefierer ze baue mat manner Co2 Ausstouss.

„Wann ee sech dann e bësse gescheit uleet an et kuckt een un de Panneauen an un den Informatiounen, déi ee kritt, wat ee keeft. Dat heescht et leet een e Wäert op den Co2-Ausstouss, dann ass et relativ kloer. Da kann et esouguer sinn, dass ee souguer liicht drënner fält par Rapport zu deem, wat een haut huet.“

Grouss Ënnerscheeder vun Test-Resultater

Schonn haut gesäit een, dass den Ënnerscheed tëscht dem neie WLTP-Test an dem alen NEFZ-Test tëscht 10 a 15 Prozent läit.



"Dat ass scho krass. Am Endeffekt ass dat jo bëssen de Leit Sand an d'Ae gestreet gewiescht déi lescht Joren. Dofir sinn déi Normen an d'Kontroll-Mechanismen ebe verschäerft ginn. Dat fannen ech och absolut richteg, dat ass och, fir de Consommateur ze schützen, dass eben net méi egal wat gemaach a behaapt gëtt, dass een Auto mat 5 Liter op 100 Kilometer fiert an a Realitéit sinn et der 7 oder 8", sou de François Bausch.

Déi nei WLTP-Prozedur wär also am Interêt vum Consommateur, betount nach de François Bausch.