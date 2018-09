© AFP

Eng ganz Rei Leit hunn den Ament e Problem: hiren neien Auto kann nämlech net ugemellt ginn. Hannergrond ass déi nei Prozedur WLTP, fir de Verbrauch vun Autoen ze moossen.

Och wann d'Changementer bei der Autossteier eréischt méi spéit spillen, sou däerfen awer elo zënter dem 1. September och zu Lëtzebuerg just nach Gefierer immatrikuléiert ginn, bei deenen den Typ déi nei Prozedur duerchlaf huet.

Bei Neiween, déi nach net ugemellt sinn an nach via déi al Prozedur homologéiert goufen, gëtt déi gro a giel Kaart deemno refuséiert. D'EU-Memberstaaten hunn awer eng Méiglechkeet, fir dës Autoen trotzdeem unzemellen, heescht et aus dem Nohaltegkeetsministère.

D'Constructeure musse Lëschten eraginn, déi gi gepréift a mussen dann de Feu Vert vun den zoustännegen Autoritéite kréien. D'Zuel vun de Ween, déi däerfen zougelooss ginn, ass awer limitéiert an d'Berechnunge kaschte vill Zäit, well op Donnéeën huet musse gewaart ginn.

Well awer vill Leit den Ament net wëssen, wéi et weidergeet, gouf e Mëttwoch de Mëtteg no enger Iwwergangsléisung gesicht an déi gouf och fonnt.

Vun en Donneschdeg u kënnen déi betraffe Gefierer provisoresch ugemellt ginn, de richtegen Immatrikulatiouns-Zertifikat kréien d'Besëtzer da méi spéit nogeschéckt, nodeems déi néideg administrativ Demarchen ofgeschloss sinn.