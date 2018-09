Wéinst Aarbechten wäert den Verkéier op der E411 heivir an der Belsch tëscht Arel an Sterpenich an den nächste Méint ferm gestéiert ginn.

© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

Vum 17. September un wäerte belsch Frontalieren also vill Gedold musse matbréngen. Wei ugangs annoncéiert fänken d'Aarbechten also net nächste Méindeg un, fir sech eben net mat den Aarbechten um Zuchreseau tëscht Arel a Lëtzebuerg z'iwwerschneiden. Op deem 11 Kilometer laangen Tronçon wäerten ënnert anerem de Belag, d'Bretellen an d'Parkinge vun den Tankstatioune frësch gemaach ginn.





Deen Deel vun der Autobunn a Richtung Lëtzebuerg gëtt all Dag vu ronn 40.000 Autoen an 10.000 Camione benotzt. Wärend dem Chantier gëtt den Verkéier op eng Spur an all Richtung reduzéiert. A Richtung Lëtzebuerg gëtt d'Vitesse op 70 Stonnekilometer limitéiert, allerdéngs et a Richtung Bréissel 90 Stonnekilometer sinn. Ënnert anerem fir den Trafic méi flësseg ze maachen, esou de belschen Autobunnsgestionnaire Sofico.



D'Autobunnssortien Arel, Weyler an Ikea, esou wéi de Beräich Hondeleng sinn awer weiderhi fir de Verkéier accessibel. D'Héloïse Winandy, Porte-Parole vum Sofico betount, dass ee bis um Enn vum Joer de Chantier wéilt op en Enn bruecht hunn. Dëst hänkt virun allem vum Wieder of, soss kéint et sech bis d'Fréijoer 2019 zéien. Wärend dem Schaffe sinn iwwerdeems keng Deviatioune virgesinn.

Eben wéinst den Aarbechten op der Zuchstreck tëscht Arel a Lëtzebuerg gouf den Ufank vun den Aarbechten op der Autobunn em 1 Woch no hanne geréckelt. D'Zuchstreck war jo zënter dem 14. Juli zou well do d'Catenairen ersat goufen. Deemno eng erfreelech Nouvelle fir d'Frontalieren.