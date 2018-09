D'Ponts et Chaussées kucken dann no der Bréck, wann ee vun Tréier hier kënnt. Den Trafic vun do a Richtung Rond-Point Gluck an an Direktioun Zéissenger Kräiz gëtt iwwert d'Diddelenger Autobunn an hei iwwert d'Sortie Dudelange-Centre an zréck deviéiert, genee wéi dee vum Gaasperecher Kräiz a Richtung Léiweng.D'Aarbechte fänken e Freideg géint 20 Auer un a solle bis e Méinden de Moien um 6 daueren.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à des travaux d'étanchéité de l'ouvrage d'art sur la section courante de l'autoroute A1 en provenance de Trèves à hauteur de la croix de Gasperich à partir du vendredi 7 septembre vers 20 heures au lundi 10 septembre 2018 vers 6 heures.

Barrages et déviations

À partir du vendredi 7 septembre 2018 jusqu'à la fin des travaux, le barrage suivant est mis en place:



L'autoroute A1 en provenance de Trèves et en direction de la croix de Cessange à hauteur de la croix de Gasperich;



La bretelle de sortie de la croix de Gasperich en provenance de Trèves de l'autoroute A1 et en direction du rond-point Gluck de l'autoroute A3;



La bretelle de sortie de l'échangeur Livange en provenance de la croix de Gasperich de l'autoroute A3 et en direction de la N31.



Le trafic en provenance de Trèves de l'autoroute A1 et en direction du rond-point Gluck de l'autoroute A3 et de la croix de Cessange de l'autoroute A6 est dévié via l'autoroute A3 jusqu'à l'échangeur Dudelange-Centre de retour jusqu'à la croix de Gasperich.

Le trafic en provenance de la croix de Gasperich de l'autoroute A3 et en direction de Livange est dévié jusqu'à l'échangeur Dudelange-Centre de retour jusqu'à l'échangeur Livange.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin de soirée. L'axe principal de l'autoroute A1 est barré vers 20 heures.