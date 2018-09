Wéinst der neier Prozedur WLTP, déi de Verbrauch vun Autoe moosst, goufen et jo eng Rei Problemer fir bestëmmten Neiween unzemellen. Als Tëscheléisung goufe provisoresch Immatrikulatiounen zeréck behalen.



Verschidde Verkeefer a Cliente beschwéiere sech awer an deem Kontext, datt d'SNCA bei den normalen Timber frais de dossiers vun 126 € derbäi rechent.



Op Nofro am Ministère si mer gewuer ginn, datt dëst bei „fin de série“-Gefierer normal wier an datt dës Käschten näischt mat de provisoreschen Umellungen ze dinn hätten.

All Kéiers wann d'Virschrëften änneren däerfen nach während enger bestëmmter Period Autoe vu virdrun ugemellt ginn, déi déi nei Konditiounen nach net erfëllen.

Well dëst awer zum Deel e gréisseren administrativen Aarbechts-Opwand géing mat sech bréngen géinge Fraisen ufalen.

Ob elo de Verkeefer oder Keefer heifir muss opkommen, datt mussen dës ënnert sech ausmaachen.