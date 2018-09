An den zwou Stied gëtt et d'Konzept scho méi laang, elo maache sech d'Buergermeeschteren vu Bréissel a Paräis fir en europäeschen dag ouni Auto staark

Déi zwou europäesch Haaptstied sinn e Sonndeg, 16. September "autofräi".An engem Communiqué vum Philippe Close, Bréissel, an Anne Hildago, Paräis, heescht et, et misst ee wéinst der Klima-Urgence an dem Impakt op d'Gesondheet duerch d'Verknaschtung a ganz Europa aktiv ginn.Den zwee Buergermeeschteren no kéint ee sech un de "Journées européeens du Patrimoine" inspiréieren.