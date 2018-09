Lëtzebuerg engagéiert sech schonn zanter 18 Joer do derbäi, wou déi nohalteg Mobilitéit soll promouvéiert ginn.27 Gemengen aus dem Land maachen dëst Joer hei am Land mat. Europawäit sinn et wäit iwwer 2500 Stied a 50 Länner.Dat Ganzt ënnert dem Slogan "Mix and move" – fir d'Multi-Mobilitéit ze promouvéieren an de Stress an d'Problemer vum Individualtrafic ze evitéieren.D'Gemengen hei am Land hunn eng ganz Panoplie u Projete virgesinn, beispillsweis den Tour du Duerf oder eng Abberzuel lokal oder regional Initiativen wéi Vëlos-Randonnéeën oder auto-fräi Deeg.