Dat ganzt nennt sech "Project EDAWRD", wat esou vill heescht ewéi: "European Day Without A Road Death", also Europäeschen Dag ouni Doudesaffer am Stroosseverkéier. An d'Liewe geruff vun der Organisatioun Tispol, ginn e Mëttwoch da vu 6 Auer un am ganze Land verstäerkt Kontrolle gemaach.



Deemno kënnen d'Automobiliste sech op intensiv Kontrollen astellen. Am Mëttelpunkt stinn ënner anerem all méiglech Aarte vun Oflenkungen am Stroosseverkéier, esou passen d'Beamten och vill drop op, ob d'Automobilisten den Handy beim Fuere benotzen.



Jidderee kann dann och nach den EDWARD-Projet ënnerstëtzen, andeems hien e Verspriechen zur Sécherheet am Verkéier ënnerschreift, dat op folgendem Site: https://projectedward.eu/fr/promesse/.