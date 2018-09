© Pit Everling (RTL)

Op zwou Piste kënne pro Dag Dag 100 Camionen, Bussen oder ähnlech Gefierer kontrolléiert ginn. 5 Inspektere sollen do schaffen.

Dës nei Statioun direkt nieft der Diddelenger Autobunn schreift sech an an déi nei Dezentraliséiers-Strategie vun der SNCT.



Den neie Standuert ass reservéiert fir déi méi schwéier Gefierer, seet d'Josiane Pauly, Presidentin vun der Société Nationale de Contrôle Technique.

D'Ziel vum Standuert Léiweng wier et, fir d'Sitte Sandweiler an Esch ze entlaaschten. Do sollen an Zukunft keng Camionen a Busser méi passéieren, heescht et nach vun der Société nationale de contrôle technique.



De Choix wier op de Site Léiweng gefall, well d'Accessibilitéit gutt ass. Déi nei Installatioune leien

direkt nieft der Autobunn A3, wann ee vu Léiweng erfort a Richtung Beetebuerg fiert.