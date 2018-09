Ëmmer méi Autoen, ëmmer méi Stau a méi Trafic op eise Stroossen. Fir déi meescht Lëtzebuerger ass dat d'Bild esoubal een an den Auto klemmt fir op d’Schaff, an de Restauranten oder bei d’Famill. Mä dat muss awer net esou bleiwen. An deene leschte Jore gouf et grouss Ustrengunge fir den ëffentlechen Transport och méi frëndlech fir den Individualverkéier ze maachen.

Eng Busnavett, elektresch a ganz ouni Chauffer. Fir vill Leit hei am Land nach ganz ongewinnt, an anere Länner schonn alldeeglech. An dowéinst soll sech genee dat och hei bei eis änneren.



Dat Ganzt gehéiert zu engem europäesche Pilot-Projet, deen "Avenue" heescht a 4 Joer laang dauert. Zu Lëtzebuerg gëtt dëse vu Campus Contern, der Gemeng an der Firma Sales-Lentz gedroen.



Haut muss een dacks vun den Zuch- oder Busgaren nach e ganzt Stéck bis bei seng eigentlech Destinatioun ze Fouss lafen. Dass dat am Wanter, owes oder am décke Reen net ëmmer einfach ass, wëssen déi meescht Foussgänger. Do kann esou eng Navett eng richteg Plus-value sinn. Well déi kann iwwerall do stoe bleiwen, wou ee wëll a se si 24 op 24 Stonnen asazbereet.



De Moment dierfen esou Navette just an enger Testphas fueren. An déi ass ganz genau duerch de Ministère reglementéiert. Well virun allem de Beräich vun der Responsabilitéit am Stroosseverkéier ass nach ongekläert. Am Bus ass Plaz fir 14 Passagéier. Aus legale Grënn muss nach ëmmer e Chauffer u Bord sinn, deen huet zwar kee Steierrad méi, kann awer d'Navett zu all Moment stoppen.



Et ass awer Zil, dass an deenen nächste 5 Joer och esou een Operateur iwwerflësseg gëtt.



De Bus léiert seng Streck selwer, en huet eng Antenn, fir d'Positioun via Satellit ze bestëmmen an ass och mat Capteuren equipéiert. Komplett automatesch ass d’Fuere vun der Navett awer nach net. Ier d'Navett kann op enger Streck fueren, mussen eng ganz Rëtsch Ausmoossaarbechte gemaach ginn. De Wee muss souzesoen an d'Navett aprogramméiert ginn.