En Donneschdeg de Mëtteg gëtt no Conter och am Pafendall eng autonom Navett ageweit. D'Gefierer sinn um Donneschdeg de Moien ukomm.

© Olidom Multimedia

D'Elektrogefier ouni Chauffeur transportéiert an Zukunft d'Leit vum Pafendaller Lift bei de Funiculaire an ëmgedréint.E Mëttwoch war et iwwerdeems d'Nouvelle, dass d'Stad Lëtzebuerg wëlles huet d'nächst Joer 25 nei elektresch Bussen ze kafen, déi dierften tëscht 12 an 13 Milliounen Euro kaschten.