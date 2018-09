Auto: Am meeschte gelies

Chanter op der Areler A6 (21.09.2018) Contournement bei Märel soll den Trafic entlaaschten.

Lo ass Mobilitéit ee grousst Thema am Walkampf a fir d'Stad weider z'entlaaschten, ass eng Zorte Contournement an der Märeler Géigend geplangt.Bei der Diskussioun iwwert d'Plan sectoriels huet d'Stater CSV dës Woch awer kritiséiert, dass di lescht 4 Joer an deem Dossier näischt geschitt wier. Den zoustännege Minister weist dës Virwërf vehement zeréck.