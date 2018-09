X

De BMW-Musée op Besuch zu Esch (27.09.2018) Fir d'Ouverture vun enger neier Konzessioun waren d'Oldtimer aus Bayern an de Grand-Duché komm.

Aus der Zukunft zeréck an déi automobil Vergaangenheet. Oldtimer ginn ëmmer méi beléift. Net nëmme bei private Sammler, déi sech e Stéck Jugenderënnerung oder eng attraktiv Kapitalanlag kafe wëllen. Och d'Autosmarke selwer sammelen hir eege Modeller. BMW zum Beispill an e ganz klengen Deel vun där Sammlung ass fir e puer Deeg zu Lëtzebuerg.De Serge Pauly war en Donneschdeg de Moien derbäi, wéi d'Autoe fir d'Ouverture vun enger neier Konzessioun geliwwert goufen ...Nach bis e Samschdeg mat kann ee sech dës Ausstellung zu Esch am Garage Muzzolini ukucken. A wien op de Goût kënnt, och en Ofstiecher an de grousse Musée zu München rentéiert sech.