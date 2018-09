Um Echangeur Kierchbierg (Kaart hei drënner) si vun e Freideg den Owend 19 Auer bis e Sonndeg den Owend ongeféier 20 Auer d'Bretelle vun der A7 op de Kierchbierg an och d'Bretelle vun der A1 aus Richtung Tréier op de Kierchbierg zou. D'Deviatioun geet duerch de Rond-point Irgäertchen, well aus Richtung Gaasperech kënnt een op de Kierchbierg.Schaffes de Weekend och op der A3, wou tëscht der Aire de Berchem an dem Gaasperecher Kräiz en neien Tapis geluecht gëtt. Dofir ass vun e Freideg den Owend 20 Auer bis e Méindeg de Moien ongeféier 6 Auer d'A3, also d'Diddelenger Autobunn, tëscht der Aire de Berchem an dem Gaasperecher Kräiz aus Richtung Frankräich gespaart. Zou ass och d'Bretelle vun der A1 aus Richtung Tréier op d'A3.Wie vun der A1 op d'A3 fuere wëll, gëtt duerch de Rond-point Gluck geleet. Op der A3 selwer gëtt de ganzen Trafic op der Säit a Richtung Frankräich geleet - do also da mat Géigentrafic.

Offiziell Informatiounen

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement sur les bretelles de l'échangeur Kirchberg de l'autoroute A1 à partir du vendredi soir 28 septembre 2018 vers 19 heures au dimanche soir 30 septembre 2018 vers 20 heures.

Barrages et déviations

À partir du vendredi 28 septembre 2018 vers 19 heures au dimanche 30 septembre 2018 vers 20 heures, le barrage suivant est mis en place:

• La bretelle de sortie de l'échangeur Kirchberg en provenance de l'autoroute A7 et en direction du plateau Kirchberg;

• La bretelle de sortie de l'échangeur Kirchberg en provenance de Trèves de l'autoroute A1 et en direction du plateau Kirchberg.

Le trafic en provenance de l'autoroute A7 et en direction du plateau de Kirchberg est dévié à partir de la jonction Grünewald via l'autoroute A1 jusqu'à l'échangeur Hamm de retour sur l'A1 en direction de Kirchberg.

Le trafic en provenance de Trèves de l'autoroute A1 et en direction du plateau Kirchberg est dévié via l'échangeur Hamm de retour sur l'A1 en direction de Kirchberg.



PDF: Chantier sur l’autoroute A3.



Chantier sur l'autoroute A3 (28.09-01.10.2018)



Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement de l'autoroute A3 entre l'aire de Berchem et la croix de Gasperich à partir du vendredi soir 28 septembre 2018 vers 20 heures au lundi matin 1er octobre 2018 vers 6 heures.

Barrages et déviations

À partir du vendredi 28 septembre 2018 vers 20 heures au lundi 1er octobre 2018 vers 6 heures, le barrage suivant est mis en place:

• L'autoroute A3 entre l'aire de Berchem et la croix de Gasperich en provenance de la France et en direction de la croix de Bettembourg;

• La bretelle d'accès de la croix de Gasperich en provenance de Trèves de l'A1 et en direction de la France de l'A3.

Le trafic est mené en circulation bidirectionnelle sur une voie par sens entre l'aire de Berchem et la croix de Gasperich sur l'autoroute A3.

Le trafic en provenance de Trèves de l'autoroute A1 et en direction de la France de l'autoroute A3 est dévié à partir de la croix de Gasperich vie le rond-point Gluck de retour sur l'A3.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en début de soirée. L'axe principale de l'autoroute A3 est barrée vers 20 heures en date du 28 septembre 2018.



PDF: Chantier sur l’échangeur de Kirchberg.