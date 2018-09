Auto: Am meeschte gelies

Mat 914 km/h gouf de Lëtzebuerger bei Bréissel an der Belsch geblëtzt, esou mellt et d'Zeitung "La Meuse". De Chauffeur selwer gëtt zou, effektiv den 10. Januar 2018 bei enger Kontroll op der Héicht vun Auderghem an eng Kontroll komm ze sinn.Ma dass hien awer praktesch d'Vitess vun enger Rakéit drop hat, kann hien sech net erënneren. Ma bei der Aluedung op Geriicht stoung awer drop, dass hien eng Vitess vun 914 Stonnekilometer drop hat, respektiv 859 km/h wann een d'Toleranz nach ofrechent.Et soll elo mol bei enger Amende bleiwen, ma de Mann wëll awer elo mat engem Affekot géint dëse Feeler virgoen.Iwwregens de Weltrekord bei de Vitessen hält de Koenigsegg Agera RS. Hei konnt 2017 eng Vitesse vu 447 Stonnekilometer erreecht ginn.