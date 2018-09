Zu Käerjeng konnt een déi nei autonom Navett entdecken (29.09.2018) Esou Navette sollen eis Stroosse jo méi sécher maachen an och der Ëmwelt zeguttkommen.

Onboard bei enger autonomer Navett (29.09.2018) Onkommentéiert Bildmaterial.

Autonom Navett (29.09.2018) Onkommentéiert Bildmaterial.

Spéider sollen d'Navetten net just vun A op B fueren, wéi haut schonn am Pafendall ... vum Panorama Lift bis bei de Pôle d'Échange. Spéider soll et souguer méiglech sinn, e ganze Quartier anzeprogramméieren.Eng Dosen Aen hëllefen dem Gefier, wat den Ament mat 25 Kilometer an der Stonn fiert, sech an onser Welt erëmzefannen.Bascharage, le 29.09.2018 – A l’occasion de la journée de découverte de l’économie de demain chez Sales-Lentz, les visiteurs ont pu se faire une image des infrastructures de l’entreprise. Dû aux retombées médiatiques récentes de navettes autonomes, l’intérêt du public était en majorité porté sur la découverte de ce véhicule futuriste.C’est à travers l’acquisition de 4 navettes autonomes, que Sales-Lentz souligne son ambition d’innover régulièrement. Véritable pionnier dans l’électromobilité, l’entreprise poursuit cette logique en investissant dans la mobilité autonome pour ainsi répondre aux besoins de la mobilité de demain en termes de réduction des émissions et au niveau des solutions du «first+last» mile.Dès 09h00 du matin, une conférence de presse était organisée afin de répondre à toutes les questions possibles en relation avec la conduite autonome et plus particulièrement avec cette navette autonome de Sales-Lentz. Les nombreux invités dont des représentants de communes et de la sphère « business » ont ainsi pu s’informer en détail auprès des experts des domaines respectifs. Ainsi, parmi ce panel d’experts on retrouvait le constructeur de véhicules autonomes Navya, l’assureur AXA et encore le MDDI à côté des experts de SalesLentz. Tous les sujets étaient donc couverts et les échanges lors de la session questions&réponses animés.Des ateliers thématiques et une inaugurationTout au long de la journée, des ateliers thématiques permettaient aux visiteurs de s’informer non seulement sur la navette autonome mais également sur l’électromobilité, le parc de véhicules et les infrastructures en pouvant passer par l’atelier ou la carrosserie tout en recevant des informations des collaborateurs Sales-Lentz.Un point fort supplémentaire de cette journée découverte c’était l’inauguration officielle du pantographe «multi-standard charger». C’est le premier système au monde permettant de charger les bus électriques de la technologie «bus mounted pantograph» ainsi que de la technologie «inverted pantograph OPPCHARGE». Cet équipement dernier cri dans le domaine de l’électromobilité démontre clairement quelle voie Sales-Lentz souhaite poursuivre : investir et innover pour acquérir les technologies du futur afin de fournir les solutions de transport adaptées aux besoins des usagers.