Déi lescht 2 Wochen ass keen Dag vergaangen, wou et net am belsche Grenzberäich gestaut huet, wéinst dem Chantier op der E411 tëscht Sterpenech an Arel.

D'Situatioun dierft sech vun en Donneschdeg u liicht entspanen. E Méindeg war et nämlech d'Annonce, dass de Bauteminister vun der Wallonie Carlo Di Antonio säin Accord ginn huet, dass Direktioun Lëtzebuerg-Arel eng zweet Spuer opgemaach gëtt. Den Ament gëtt tëscht Arel a Sterpenech de Belag nei gemaach an den Trafic rullt a béid Direktiounen just iwwert eng Spuer.Wéi et an engem Communiqué vum Wallounesche Parlament heescht, géif alles gemaach ginn, dass d'Aarbechte bis Enn vum Joer fäerdeg sinn, wann d'Meteoskonditiounen et zouloossen. Spéitstens awer sollen d'Aarbechte bis d'Fréijoer d'nächst Joer kënnen ofgeschloss ginn. Donieft huet den zoustännege Minister aus der Wallonie eng Demande un de belschen Transportminister François Bellot gemaach zousätzlech Zich op der Linn tëscht der Belsch an dem Grand-Duché während der Dauer vum Schantjen anzesetzen.