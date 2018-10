© Jeannot Ries

Et hätt een aus deene leschte Jore geléiert, an deenen eng 360 Kilometer nei Piste fir de Vëlo geplangt goufen, esou de François Bausch géintiwwer der Press.



Am neien Text sinn elo zwou sougenannt Express-Linne fir de Vëlo, vun Esch laanscht d'A4 an vu Beetebuerg laanscht d'A3 an d'Stad, virgesinn. Eng bequem Breet, wéineg Pente an keen Interface mam motoriséierte Verkéier, sollen de Vëlo och fir laang Distanzen an zu de Spëtzestonne méi attraktiv maachen.



Haaptzil vum neie Gesetz wär et net, de Reseau vun de Vëlospiste méiglechst laang ze maachen, mä virun allem sécher an effikass, esou de Verkéiersminister. Aktuell ginn et zu Lëtzebuerg 630 Kilometer fir den Drotiesel. 30 sinn der zanter 2015 dobäi komm. 31 sinn der nach an der Maach.



A 4 bis 5 Joer soll de Vëlosreseau da gutt 1.100 Kilometer ëmfaassen. D'Piste solle besser mat de Garen, den Aktivitéitszonen an den Schoule verbonne ginn. D'Gemenge sollen iwwerdeems méi an d'Responsabilitéit geholl ginn, fir d'Pisten an den Uertschaften.