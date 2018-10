Well e Mëttwoch an Däitschland keng Camione zirkuléieren duerfen, gëtt zu Lëtzebuerg kontrolléiert. Besonnesch op der A6. Et gëtt Barragen an Deviatiounen.

D'Camione gi kontrolléiert an dat riskéiert, dee ganzen Trafic ze impaktéieren.

Schreiwes vu Ponts&Chaussées

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Dans le cadre du contrôle de poids-lourds effectués par la police grand-ducale à l'occasion du jour férié de l'Unité en Allemagne sur l'autoroute A6 entre Sterpenich et l'échangeur Steinfort le mercredi 3 octobre 2018 de 9 à 22 heures, plusieurs barrages seront mis en place.



Barrages et déviations



Le mercredi 3 octobre 2018, les barrages suivants sont mis en place:



• La voie-lente de l'autoroute A6 en provenance de Sterpenich et en direction de l'échangeur Steinfort;

• La N13 en provenance du rond-point Windhof et en direction de Garnich;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Steinfort en provenance de la N13 et en direction de Sterpenich;

• Le tourne-à-droite de l'échangeur Windhof en provenance de la croix de Cessange de l'A6 et en direction de Garnich.



Le trafic en provenance de Sterpenich et de la croix de Cessange de l'autoroute A6 et en direction de Windhof est dévié via l'échangeur Mamer et la N6 jusqu'à Windhof.



Le trafic en provenance de Windhof et en direction de Garnich est dévié via la N6, l'échangeur Mamer, jusqu'à l'échangeur Sterpenich (E25) de retour sur l'échangeur Steinfort.



Le trafic provenance de la croix de Cessange (A6) et en direction de Garnich est dévié via l'échangeur Sterpenich (E25) de retour sur l'échangeur Steinfort.



Schreiwes vun der Police

Interdiction de circulation pour poids lourds le 3 octobre 2018 en raison de la " Tag der Deutschen Einheit " en Allemagne

La circulation sera interdite pour poids lourds le 3 octobre 2018 en direction de l'Allemagne (Tag der Deutschen Einheit). La Police Grand-ducale réagira à cette situation par une présence accrue sur le réseau autoroutier.



Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux "limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés" prévoit une interdiction de circulation au Grand-Duché de Luxembourg pour les camions en transit:



- les samedis et veilles de jours fériés de 21.30 heures jusqu'à 21.45 heures les dimanches et jours fériés pour les camions en direction de la France

- les samedis et veilles de jours fériés de 23.30 heures jusqu'à 21.45 heures les dimanches et jours fériés pour les camions en direction de l'Allemagne

Le mercredi 3 octobre 2018 est un jour férié en Allemagne, le " Tag der Deutschen Einheit ", pendant lequel la circulation est interdite aux poids lourds.

Un non-respect de ces dispositions peut entraîner une amende de 250€ pour le contrevenant. La Police Grand-ducale réagira à cette situation par une présence accrue sur le réseau autoroutier.

en outre

Les usagers de la route qui se dirigent vers la Belgique devront s'attendre demain, le 3 octobre 2018 à de fortes perturbations dans le trafic, surtout vers les heures de pointe.



Afin d'éviter des encombrements supplémentaires et inutiles, ils sont priés de consulter le communiqué de presse de l'Administration des Ponts et Chaussées http://pch.public.lu/fr/actualites/evenements/2018/controle-PL-A6-echangeurs-Steinfort-Sterpenich/index.html et de respecter les déviations mises en place.