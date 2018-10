© RTL Grafik

Nei Nimm fir de Sprit / Reportage Pit Everling



D'Norm 16.942 soll d'Nimm vun de Sprit-Zorten europawäit harmoniséieren, seet de President vum Groupement pétrolier, Romain Hoffmann. An all Land an Europa soll de Client domadder an Zukunft wëssen, ob en de richtege Bensin oder Diesel tankt.Bis ewell wieren et an Europa nämlech vu Land zu Land zum Deel Ënnerscheeder ginn. Wann een zum Beispill hei am Land vun Diesel schwätzt, da schwätzt een a Frankräich vu gazole an an England ass da mat gasoline awer Bensin gemengt.

Elo kommen nei Piktogrammer mat Buschtawen dran:



- Beim Diesel ass et e Karo mam Buschtaf B dran.

- Beim Gas ass et eng Raut, ze liesen ass LPG, CNG oder LNG.

- A beim Bensin ass et ee Krees mat engem Buschtaf E an enger Zuel. Dës Zuel steet fir de maximale Prozentsaz u Bio-Ethanol, deen am Bensin kann dra sinn.



De Romain Hoffmann geet dovunner aus, datt d'Erkennungs-Charakteristik vu bis ewell op den Zapsailen erhale bleiwen.



Stéchdag ass den 12. Oktober, d'Preparatiounsaarbechte lafen, verschidde Statiounen hätte schonn ëmgestallt, esou nach de Romain Hoffmann.