Déi grouss Koalitioun an Däitschland huet wëlles, Fuerverbueter fir Dieselautoen ze evitéieren, andeems d'Leit speziell Primme kréien, wa se d’Gefierer ëmtauschen, respektiv méi al Autoen ëmrëschten. Ma dat Ganzt stéisst awer op massive Widdersproch an der EU, virun allem vu Lëtzebuerg.



An engem Bréif un d’EU-Kommissioun beschwéiert sech d'Regierung iwwert d'Pläng vun der däitscher Regierung. D'Eegeninitiativ vun Däitschland géif zu enger ongläicher Behandlung vun den EU-Verbraucher féieren an och de Marché verzerren. En Zesummen an der EU wier deen eenzege Wee, déi europäesch Klimaziler ze erreechen, esou d’Ministere Bausch an Dieschbourg.







Sou, den Bréif vun mir an vum @DieschbourgC un d'EU-Kommissioun ass fort, fir d'Interessen vun den Konsumenten ze verteidegen an fir eng bësserer Loft an fir Klimaschutz — Francois Bausch (@fbausch) 3. Oktober 2018

Géif dat Ganzt net respektéiert ginn, wier EU-Recht carrement wäertlos. Lëtzebuerg fuerdert d’EU-Kommissioun op, alleguerten d’Mesuren ze huelen, fir d’Reegelen, déi am Moment bestinn, konsequent duerchzesetzen. Am Interview mam "Spiegel" sot de Nohaltegkeetsminister François Bausch, dass d’Pläng vun eisen däitschen Nopere fir "Chaos an der EU" suerge kéinten. Et géif net goen, dass d’Autoskonstrukteure verschiddene Leit a 14 Regiounen an Däitschland Entschiedegunge ginn.Vun engem komplette Versoe vum EU-Bannemaart schwätzt de Minister weider a betount, dass d'Autoen iwwerall an der EU ënnert den nämmlechte Konditioune musse verkaaft ginn. Déi däitsch Autosbetriber hätten d'Verbraucher an Holland an an der Belsch genee sou beduckst wéi an Däitschland. Hei géif ganz kloer onfair mat anere Länner, Verbraucher an Händler verfuer ginn.D’Ëmtauschen oder d’Oprëschte vun den Autoe misst an alle Länner an net nëmmen an Däitschland ugebuede ginn, dofir misst d’Kommissioun suergen, esou de François Bausch weider. Am Noutfall misst gepréift ginn, ob d’Handele vun eisen däitschen Noperen net géint EU-Recht verstéisst.Rieds geet jo an Däitschland vu Primmen tëscht 4.000 an 10.000 Euro, respektiv Autoe ginn nogebessert. De Präis fir d’Oprëschte géifen d’Autoskonstrukteuren iwwerhuelen.

Offizielle Communiqué

En Allemagne, la coalition gouvernementale a dégagé un accord préliminaire par lequel elle vise à éviter l'immobilisation de certains résidents allemands qui utilisent des véhicules diesel anciens et non conformes. Cette initiative est supposée couvrir une sélection limitée de cas pour lesquels deux options sont prévues: une adaptation technique ou un échange de leur voiture contre un véhicule neuf grâce à une prime de reprise.



Cette approche permettrait de supprimer un certain nombre de véhicules anciens et très polluants de certaines routes du moins en Europe.



Action concertée européenne au lieu de cavalier seul



Or, il serait préférable que tous les consommateurs européens puissent bénéficier d'une solution adaptée à leurs véhicules. Selon François Bausch et Carole Dieschbourg, une action concertée au niveau européen permettrait un traitement égal de tous les consommateurs et d'éviter d'éventuelles distorsions au sein du marché intérieur. Ce serait en outre l'unique approche pour réaliser des progrès substantiels quant aux objectifs climatiques et de qualité de l'air.



Pour cette raison, François Bausch et Carole Dieschbourg ont invité la Commission à examiner toutes les options possibles qui permettraient à tous les véhicules diesel au sein de l'Union européenne dépassant, dans des conditions d'utilisation sur route, largement les seuils d'homologation, de respecter les normes indiquées.



L'Union européenne a décidé des règles claires sur la qualité de l'air. Les valeurs maximales sont régulièrement et continuellement dépassées, ce qui est dû, en majeure partie, aux émissions nettement excessives des véhicules sur nos routes et avant tout des véhicules diesel. La règlementation doit être appliquée et respectée par tous les véhicules et dans toutes les régions de l'Union.



Dans leur courrier à la Commission, les ministres ont identifié plusieurs motivations pour agir au niveau européen:

• éviter toute distorsion possible du marché intérieur;

• éliminer toute discrimination de traitement entre les consommateurs européens;

• permettre d'atteindre les objectifs climatiques que l'Union s'est fixés;

• mettre un arrêt aux violations continues de la règlementation européenne sur la qualité de l'air.

François Bausch précise: «Il est inconcevable que les consommateurs doivent payer la facture de la fraude commise par l'industrie automobile. L'Europe se doit impérativement de protéger les intérêts des clients concernés.»



«Le fait d'avoir défini des normes d'émissions de CO2 plus sévères est dans l'intérêt de tout un chacun de nous et la condition sine qua non pour tout progrès en matière de protection du climat; c'est pourquoi précisément ce problème doit être pris au sérieux par la Commission européenne», rappelle Carole Dieschbourg.