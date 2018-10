X

Zesummen mam Organisator, dem Vintage Mustang Club of Luxembourg, sollt de 50. Gebuertsdag vum 1968er Mustang ze feieren.



Déi knapp 100 Memberen aus dem Club, deen 1990 gegrënnt gouf, esou wéi hir Kollegen aus dem Ausland hu praktesch all Modell vum Pony mam bloen Oval ausgestallt. Eleng 15 Autoe koumen aus dem Ford Store Paul Wengler, deen eng Rei Mustang WRen (Wengler Racing) presentéiert huet.



Am Tuning-Programm soll demnächst och e Kompressor op der Lëscht stoen, deen dem Mustang iwwer 600 PS soll bréngen. Aus den Ufangsjore bis haut ass de Mustang eng amerikanesch Legen, déi hei an Europa ganz gutt Fouss gefaasst huet a sou konnten déi sëlleche Visiteuren d’Versiounen 289, GT350, 351, GT500, Mach I oder Shelby, fir der e puer ze nennen, am Coupé, Cabriolet, Fastback oder Hatchback mat 4, 6 an natierlech och 8-Zylinder-Moteuren, ënner d’Lupp huelen.



Datt de Mustang net nëmmen en Augenschmaus fir d’Fanatiker vum Auto ass, mee och Musek an den Ouere ka maachen, konnt eise Reporter Jeannot Boesen bei der Arrivée vun de Päerdercher mat erliewen.