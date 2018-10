Auto: Am meeschte gelies

© AFP (Archiv)

Opel geréit ëmmer méi an de Verdacht, selwer och bei den Dieselgefierer gefuddelt ze hunn. Um Méindeg de Moien hunn d'Ermëttler d'Gebaier an d'Büroe vum Auto-Konstrukteur duerchsicht. Et geet een dovunner aus, datt eng 95.000 Euro enge onzoulässeg Software agebaut kruten.