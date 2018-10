D'CFL an d'Ponts et Chaussées bauen zu Walfer op der Barrière PN17 eng Ënnerféierung - dat ass an der Rue Prince Henri.Duerch de Schantjen PN17 ass den Trafic tëscht Walfer an Helsem, dat ass den CR125, an tëscht Helsem an dem Stafelter, dat ass den CR126, gespaart - an zwar a béid Richtungen.Dat zënter dem Méindeg, 15. Oktober. Deen Dag huet nämlech déi zweet Phas vum Chantier ugefaangen, wat nawell vill Leit iwwerrascht a rose gemaach huet, wéi een un de Commentairen op Facebook ënnert dem Post vun der Walfer Gemeng noliese kann ...E Méindeg den Owend ëm 23 Auer war dee kuerzen, informative Post ewell iwwer 90 Mol kommentéiert ginn ...

Wéi laang d'Streck vu Walfer iwwer Helsem op de Stafelter erop gespaart ass, ass net genee gewosst - et kéint awer bis Mäerz sinn, well d'Phas 2 war mat enge 5 Méint virgesinn, sollt ursprénglech awer vu Mäerz bis Juli 2018 daueren, ma d'Aarbechten un der Ënnerféierung hu fatzeg Verspéidung.

Opgepasst:

Schaffes och am CR133, dee laanscht d'Schinne geet an "hannerëm" vu Walfer iwwer Beggen op Dummeldeng féiert. Dëse "Schläichwee" geet aktuell net.