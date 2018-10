Bei Diesel-Gefierer vu BMW géifen et nämlech Problemer mat der Killflëssegkeet ginn. Am schlëmmste Fall kéinten d'Autoen ufänken mat brennen. Schonn am August goufe ronn 480'000 Diesel-Gefierer an Europa an Asien wéinst dem selwechte Problem zeréck an d'Garage geruff. Deemools waren Autoen a Brand geroden an et gouf souguer a Südkorea e Fuerverbuet fir ronn 20'000 betraffe Gefierer. Déi hunn eréischt nees dierfen op d'Strooss, nodeems se an de Garagen eng Sécherheetsiwwerpréiwung bestanen hunn.Elo sinn dann nach emol iwwer 1 Millioun Autoe vun der Réckruffaktioun betraff, déi tëscht August 2010 an August 2017 produzéiert goufen. Déi concernéiert Proprietäre gi kontaktéiert.