Esou ee System gëtt et och schonn an Däitschland an an der Belsch fir d'Camionen, souwéi a Portugal fir d'Autoen. D'Immatrikulatiounsplack gëtt beim Fuere gelies a gespäichert.



D'nächst Joer sollen op de franséische Peagen déi éischt Tester ulafen, ënnert anerem op der A4 tëscht Metz a Stroossbuerg. Fir déi Chaufferen, déi den Télépéage hunn, ännert näischt. All déi aner kréien d'Rechnung heem geschéckt oder kënnen iwwert de Smartphone bezuelen. D'Zil vun dësem System ass, de Verkéier méi fléissend ze maachen.