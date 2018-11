Géint Hausse vu Bensin an Diesel

D'Gilets Jaunes sinn d’Automobilisten, déi géint d’Hausse vun de Bensin- an Dieselpräisser protestéieren. Si hu sech op méi wéi 700 Plazen Rendez-vous ginn, fir de Verkéier ze blockéieren: an Uertschaften, op Peagen op der Autobunn, op Bensinsstatiounen, awer och am ëffentlechen Transport.

Der franséischer Police no wiere besonnesch d’Regiounen Nord-pas de Calais an Elsass betraff. Laut Sondage wéilte 15% vun der gesamter Populatioun un der Beweegung deelhuelen.

D’Gilets jaunes protestéieren schonn zanter de leschten 12 Méint géint d'Hausse op der Pompel, déi haaptsächlech op d’Evolutioun vum Pëtrolspräis zeréckzeféieren ass, awer virun allem géint déi fir den 1. Januar ugekënnegt Hausse vun der Taxe-Carbone op de Bensin (ëm 2,9 Cent de Liter) an op den Diesel (ëm 6,5 Cent de Liter). Dës Haussen treffen tatsächlech besonnesch déi mi bescheide Stéit an déi di um Land liewen.